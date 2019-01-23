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Происшествия

Пешеход погиб под колесами МАЗа в Стругокрасненском районе

22 января в 20:15 на 254-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель в Стругокрасненском районе 33-летний водитель автомобиля МАЗ с полуприцепом «Кроне» сбил 33-летнего мужчину, который вышел на проезжую часть. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда Скорой медицинской помощи.

Кроме того, в 12:00 на 13-м километре трассы Цапелька - Новоселье - Струги Красные - Плюсса в Стругокрасненском районе 42-летний водитель «Лады-21054» съехал в кювет. Машина опрокинулась. Пострадали в аварии водитель и 31-летний пассажир.

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