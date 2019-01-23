Горит дом Сафьянщикова на Советской набережной, 9 в Пскове

10:36, 23 января 2019, ПАИ

Горит дом Сафьянщикова на Советской набережной, 9 в Пскове. Как сообщила Псковскому агентству информации председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева, на месте работают пожарные, ситуация находится под контролем. Информацию о задымлении ПАИ подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. На месте находятся две пожарные машины и одна вышка.

По словам Еленя Яковлевой, здание является объектом муниципальной собственности и находится в пользовании группы художников «Псков-АРТ». «Вот такая неприятность у них произошла, сейчас мы работаем над выяснение обстоятельств случившегося», - добавила Елена Яковлева.

Жилой дом построен по заказу и на средства представителя псковской купеческой династии Александра Яковлевича Сафьянщикова в начале 1870-х годов. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.