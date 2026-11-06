Псковича заключили под стражу по обвинению в убийстве знакомой

11:35, 06 ноября 2026, ПАИ

Следователи СУ СК России по Псковской области предъявили обвинение местному жителю по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По ходатайству следствия суд заключил обвиняемого под стражу, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 2 ноября ночью мужчина был в гостях у местной жительницы, с которой познакомился накануне. Они вместе пили алкоголь, и между ними вспыхнул конфликт. Мужчина несколько раз ударил хозяйку квартиры руками и ногами по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. В доме мужчины провели обыск, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее сообщалось, что мужчина просил отправить его под домашний арест по месту проживания его матери, указав, что скрываться от следствия и суда не намерен.