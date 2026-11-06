Под Стругами Красными автомобиль с двумя женщинами вылетел в кювет
Водитель автомобиля Mazda 6 не справилась с управлением при выезде из Струг Красных в сторону Пскова. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
В автомобиле находились две женщины, они отказались от госпитализации.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные подразделения и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
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