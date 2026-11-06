Под Стругами Красными автомобиль с двумя женщинами вылетел в кювет

15:24, 06 ноября 2026, ПАИ

Водитель автомобиля Mazda 6 не справилась с управлением при выезде из Струг Красных в сторону Пскова. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX













В автомобиле находились две женщины, они отказались от госпитализации.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные подразделения и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.