Житель Латвии пытался вывезти из Псковской области лекарства и модные журналы

14:55, 06 ноября 2026, ПАИ

Псковские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Латвию лекарственных препаратов и модных глянцевых журналов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

В пункте пропуска «Бурачки» в рейсовом автобусе, следовавшем за рубеж, выявили пассажира, который пытался провезти 80 упаковок медикаментов и 28 новых журналов с выкройками. Все товары он разложил по отдельным пакетам с надписями адресатов.

Житель Латвии пояснил, что антибиотики, противовоспалительные, обезболивающие, антигистаминные, ноотропные и другие лекарственные препараты он купил в России и везёт, чтобы передать своим друзьям и знакомым. Кроме того, журналы «Круизная коллекция», «Романтика осени», «Стильный отпуск», «Дикий шарм» и «Роскошные акценты» он вёз для любителей кройки и шитья в Риге.

По результатам таможенного контроля товары признали не предназначенными для личного пользования. Журналы и лекарства мужчине следовало задекларировать в общем порядке с подачей декларации на товары.

В итоге на мужчину завели дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).