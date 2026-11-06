Полиция в Псковском районе раскрыла кражу шкафа из подъезда

14:03, 06 ноября 2026, ПАИ

Кражу шкафа из подъезда многоквартирного дома раскрыли сотрудники ОМВД России по Псковскому району по горячим следам, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 5 ноября днём из подъезда многоквартирного дома на одной из улиц в деревне Борисовичи злоумышленник похитил несколько упаковок с деталями шкафа, который доставили для жильцов. Не обнаружив своей мебели, владельцы сразу обратились в полицию.

Сотрудники ОМВД России по Псковскому району незамедлительно провели оперативно-разыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался сосед потерпевших – безработный 27-летний мужчина. Как пояснили в пресс-службе ведомства, воспользовавшись моментом, мужчина перенёс упаковки с деталями чужого шкафа в свою квартиру на другом этаже. Там похищенное вскоре и обнаружили полицейские.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).