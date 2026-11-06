Великолучанин перевёл на «безопасный счёт» мошенников более миллиона рублей

17:34, 06 ноября 2026, ПАИ

Житель Великих Лук стал жертвой мошенников и лишился сбережений, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, молодому человеку позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Злоумышленник убедил великолучанина в необходимости перевести сбережения на «безопасный счёт», чтобы предотвратить возможные серьёзные финансовые потери. Молодой человек так и сделал.

В итоге великолучанин лишился более одного миллиона рублей – личных и кредитных. Он обратился за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.