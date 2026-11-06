Полиция разыскивает трёх женщин в Великих Луках для расследования
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают личности трёх женщин, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Розыск женщин ведётся в рамках проводимого расследования.
Граждан, которые могут опознать этих женщин, а также являются их знакомыми или обладают иной значимой информацией, просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам: (8 811-53) 5-27-94, 102 или 112.
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