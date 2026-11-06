В Пскове заключили под стражу обвиняемого в хищении более 550 млн рублей при строительстве школ

15:18, 06 ноября 2026, ПАИ

Псковский городской суд заключил под стражу жителя Московской области, обвиняемого в хищении бюджетных средств при строительстве социальных объектов. Мера пресечения избрана до 31 декабря 2026 года включительно. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, будучи должностным лицом общества с ограниченной ответственностью, обвиняемый заключил контракты и договоры с муниципальными образованиями и государственными учреждениями. Они предусматривали выполнение работ и строительство средних школ в Пскове, деревне Линово Пыталовского района и Себеже, а также здания для исторического парка в Пскове.

Мужчина не собирался исполнять обязательства в срок и понимал, что общество получило авансы из областного бюджета. В итоге он обратил в свою пользу неиспользованные средства – более 550 миллионов рублей. Действия фигуранта квалифицированы по четырём эпизодам части 4 статьи 159 УК РФ.

В ходе заседания мужчина возражал против заключения под стражу. Он просил домашний арест или запрет определённых действий, заявив, что не намерен скрываться от следствия и суда или мешать расследованию.

Однако суд согласился с доводами следствия и постановил заключить обвиняемого под стражу.