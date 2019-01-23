Поддельная стодолларовая купюра изъята в одном из банков Пскова

11:26, 23 января 2019, ПАИ

Сотрудники полиции в одном из банков Пскова изъяли стодолларовую купюру с признаками подделки. Возбуждено уголовное дело. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02», - рекомендуют в полиции.