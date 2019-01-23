Гражданин Азербайджана взят под стражу в Опочке за хранение и сбыт фальсифицированного алкоголя

11:11, 23 января 2019, ПАИ

Гражданин Азербайджана взят под стражу в Опочке за приобретение и хранение с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками. Преступление было совершено по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия установлено, что в период с 18 июня 2018 года мужчина, действуя с группой лиц по предварительному сговору, хранил в целях сбыта в арендованном в Опочке металлическом контейнере и в салоне автомобиля ВАЗ-2105 немаркированную федеральными специальными марками алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке, общим объемом 6 тыс. 940,15 литров и стоимостью более 5 млн рублей.

22 июня 2018 года мужчина незаконно продал постороннему лицу 8 канистр емкостью 5 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью.

При попытке скрыться от органов предварительного расследования и суда мужчина был задержан в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге.

С учетом позиции прокурора постановлением Опочецкого районного суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение и хранение с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре района.