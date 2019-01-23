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ОЭЗ «Моглино» и SCHNEIDER GROUP проведут совместную презентацию в Санкт-Петербурге

В четверг, 7 февраля, в Санкт-Петербурге состоится совместная презентация особой экономической зоны «Моглино» и петербургского представительства консалтинговой компании SCHNEIDER GROUP. К участию в мероприятии приглашаются местные компании, заинтересованные в развитии и построении деловых связей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Участники познакомятся с преимуществами псковской ОЭЗ и ее нового партнера. Эксперты SCHNEIDER GROUP расскажут о тенденциях в налогообложении, на рынке коммерческой недвижимости и представят экономический прогноз на 2019 год. Специалисты по работе с инвесторами «Моглино» поделятся перспективами развития площадки и инвестирования в промышленность.

Для участия в мероприятии необходимо до 6 февраля пройти регистрацию на сайте компании.

Напомним, в сентябре 2018 года по итогам форума производителей во Франкфурте (Германия) особая экономическая зона «Моглино» и петербургское представительство SCHNEIDER GROUP подписали соглашение о сотрудничестве. В ноябре представители консалтинговой компании посетили ОЭЗ «Моглино» и ознакомились с возможностями площадки для открытия производства. Особое внимание специалистов SCHNEIDER GROUP привлекли таможенные и налоговые льготы, предоставляемые резидентам «Моглино», и положительный опыт работы ОЭЗ с иностранными инвесторами.

SCHNEIDER GROUP предоставляет своим клиентам в разных странах мира услуги бэк-офиса, необходимые им для создания и развития бизнеса на территории Армении, Белоруссии, Казахстана, Польши, России, Узбекистана и Украины, включая разработку стратегий выхода на рынок, услуги в области бухгалтерского учета и отчетности, консультации по налоговым вопросам, импорт, услуги по внедрению ERP-систем, правовую поддержку, в том числе в областях миграционного, трудового, договорного и корпоративного права.

Компания состоит во многих международных организациях и бизнес-ассоциациях. Среди них: Association of European Businesses, Leading Edge Alliance, Deutsch-Russische Auslandshandelskammer (Российско-Германская Внешнеторговая палата), U. S. Chamber of Сommerce и является проводником бизнес-информации между зарубежными и российскими деловыми сообществами.

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