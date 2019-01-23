История одного банкротства

13:00, 23 января 2019, ПАИ

Здесь, кажется, было все: «лихие девяностые», создание и крах империи ритейла, политические амбиции и попытка заказного убийства, судебные баталии и невозвращенные долги. Эта масштабная эпопея, впрочем, все еще продолжается: очередное заседание суда по делу о банкротстве основателя «Телекса» состоялось в январе 2019 года, и оно явно не последнее. В увлекательной истории разобралась «КП-Псков».

Ты помнишь, как все начиналось

Товарищество «Телекс» было создано в Великих Луках в 1987 году и стало одним из первых в городе на Ловати кооперативов, который занимался, как и многие подобные организации, самыми разными видами деятельности: от перепродажи всего и вся до видеопроката и звукозаписи. Впрочем, уже довольно скоро компания сконцентрировалась на оптовой торговле продуктами питания, став поставщиком многих великолукских государственных и муниципальных учреждений: санаториев, детских садов, школ, больниц и интернатов.

Совладельцами «Телекса» являлись великолучане Владимир Спиридонов, Михаил Федоров и Сергей Седнев, а также житель Вологды Сергей Степанов. Кроме того, эти же учредители основали компании «Телекс плюс» и «Граунд», занимавшиеся управлением многочисленной недвижимостью, которой обзавелась группа предпринимателей.

Как говорится, «кому война, а кому мать родна»: «лихие девяностые» для многих были временем безудержного успеха. Вот и «Телекс» после того, как на первых в Великих Луках аукционах по приватизации городского имущества фирма приобрела несколько магазинов, начал развитие розницы и уже очень скоро стал самой крупной и известной на юге Псковской области торговой сетью.

В 2003 году, на волне успеха в бизнесе, Владимир Спиридонов даже попытался серьезно заняться политикой, заявив о намерении баллотироваться на пост мэра Великих Лук. Однако его амбиции быстро столкнулись с серьезными испытаниями: Спиридонова до полусмерти избили в подъезде собственного дома обрезком трубы.

Прокуратура, возбудившая уголовное дело по статье «Покушение на умышленное убийство», рассматривала несколько версий мотива: в их числе была предпринимательская деятельность бизнесмена, предвыборная борьба и нападение с целью банального ограбления. Впрочем, преступление так и осталось нераскрытым...

А все хорошее когда-нибудь кончается

С политикой пришлось завязать, но небольшая великолукская торговая империя продолжала расти. Наверняка ее создатели вынашивали планы экспансии на территорию всего региона, а затем и выхода на федеральный уровень. Пожалуй, пиком развития «Телекса» стало начало 2010-х годов: компания открыла в Великих Луках свой первый (и, как выяснилось, последний) гипермаркет, с помпой отметила 25-летие деятельности, попыталась диверсифицировать бизнес, запустив сразу две торговые сети под новыми брендами.

Однако планы «Телекса» столкнулись с суровой реальностью. В Псковскую область пришли федеральные торговые сети, конкуренцию с которыми маленькая провинциальная компания попросту не выдерживала: чтобы на равных играть с «Магнитами», «Пятерочками» и прочими «Дикси», «Телексу» катастрофически не хватало средств.

Партнеры обратились в псковское отделение одного из крупнейших российских банков, получив в 2013-2014 годах несколько сотен миллионов рублей под залог коммерческой недвижимости. Неизвестно, рассчитывали ли они действительно инвестировать их в бизнес. Но, так или иначе, магазины региональной торговой сети один за другим стали закрываться. И в 2015 году начался процесс банкротства «Телекса», аффилированных с ним компаний, а также их учредителей.

Судебная эпопея заслуживает отдельного рассказа: благо на сайте арбитража доступны документы, описывающие этот увлекательный процесс, который вполне достоин того, чтобы рассматриваться в качестве «образцово-показательной» истории о том, как делается «бизнес по-русски».

Спойлер: созданная в 1990-х региональная торговая империя растворилась без следа, а вот банк так и не смог вернуть себе большую часть средств, одолженных «Телексу».

Долг платежом красен

Все началось с того, что в марте 2015 года с иском о взыскании долга к ООО «Граунд», Михаилу Федорову, Владимиру Спиридонову, Сергею Степанову, Сергею Седневу, ООО «Телекс плюс» и ООО «Телекс» в Вологодский городской суд обратилось местное ООО «Респект» - юридическая фирма, специализирующаяся на арбитражных процессах. Суд компания блистательно выиграла: ответчики дружно согласились с исковыми требованиями. И в результате в пользу «Респекта» с вышеперечисленных компаний и физлиц было принято решение взыскать довольно скромную сумму, с набежавшими процентами вышло 925 тысяч 20 рублей 63 копейки.

Любопытно, правда, что согласно материалам дела договоры займа датировались апрелем и августом 2011 года, в то время как само ООО «Респект» встало на учет в налоговой только в конце декабря этого же года.

Так или иначе, но «долг платежом красен». Наличие подтвержденной судом задолженности позволило вологодской юридической компании принять участие в целом ряде процессов по банкротству: в отношении компаний «Телекс» и «Телекс плюс», а также в отношении «великолепной четверки» партнеров - Федорова, Спиридонова, Степанова и Седнева. «Респект» или становился истцом, или же присоединялся в качестве «иного лица» к искам о банкротстве, которые подавал в отношении совладельцев «Телекса» банк, имевший неосторожность выдать им кредиты.

Так, в мае 2015 года, когда ООО «Телекс» подало заявление в Арбитражный суд Вологодской области, а к этому моменту компания была перерегистрирована в этом регионе, о признании себя банкротом, ООО «Респект», на правах кредитора, присоединилось к процессу. А когда через некоторое время «Телекс» банкротиться «передумал», рассмотрение дела продолжилось уже по инициативе вологодской юридической фирмы. Так что после того, как в начале 2016 года «Телекс» был объявлен банкротом, конкурсного управляющего суд выбирал из списка кандидатур, предложенных истцом, то есть компанией «Респект».

В банке, разумеется, почувствовали неладное и уже 1 октября 2015 года подали в Псковский арбитражный суд заявление о банкротстве в отношении Владимира Спиридонова, оценив сумму его долга с процентами в 481 миллион рублей. Однако в тот же день ООО «Респект» подало аналогичное заявление в Вологодский суд, стремясь и здесь стать главным истцом: по странному совпадению за несколько дней до этого предприниматель выписался писался из квартиры в Великих Луках и зарегистрировался в Вологде. В результате рассмотрение дела было перенесено в Арбитражный суд Вологодской области, и именно «Респект», как инициатор процесса, определял кандидатуру арбитражного управляющего, призванного заниматься реализацией имущества должника.

Причем впоследствии выяснилось, что еще в 2014 году Владимир Спиридонов заключил со своей женой соглашение о разделе имущества, согласно которому он должен ей 81 миллион рублей. В ходе разбирательства долги у бизнесмена-банкрота обнаружились также перед ООО «Телекс», ООО «Телекс плюс», Михаилом Федоровым и Сергеем Седневым и женой Сергея Степанова - на сумму в общей сложности порядка 215 миллионов.

Похожие перипетии складывались и в деле о банкротстве «Телекса», и в исках о банкротстве в отношении бизнес-партнеров Владимира Спиридонова. Причудливые схемы собственности, перекрестные долги, взаимные поручительства, разделы имущества - все это дало работы на несколько лет юристам пресловутого банка.

В результате на сегодняшний день банк получил лишь часть из тех средств, что несколько лет назад были переданы им в кредит великолукским предпринимателям. А судебные процессы, между тем, все еще продолжаются. Достаточно сказать, что «крайнее» решение по делу Владимира Спиридонова было вынесено в январе 2019 года.

Судя по всему, точка в этой истории будет поставлена еще не скоро. Зато этот увлекательный «кейс» уже сегодня можно включать в учебники новейшей истории, в главу «Первоначальное накопление капитала и чем оно закончилось».

Александр ИВЛЕВ