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Общество

Александр Кузьмин: «Народное признание» — самая престижная премия в Псковской области

«Народное признание» на данный момент — самая престижная премия в нашем регионе. Это показатель работы, благодаря которой жители узнают, как мы ежедневно трудимся, как стараемся развивать спортивную сферу на благо региона», - заявил лидер общественной организации PRO SPORT, член #Команды2018 Александр Кузьмин в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. Напомним, что организация «PRO SPORT» с проектом «PRO SPORT: Кубок губернатора – 2018» вошёл в число финалистов премии в номинации «Событие».

Александр Кузьмин

Александр Кузьмин отметил, что его организация не первый год участвует в «Народном признании», но только в этом году смогла войти в число финалистов. «Это очень приятно. Люди нас выбирают и голосуют, значит - мы на слуху. Да и город действительно становится «беговым», и все больше людей вовлекаются в здоровый образ жизни», - сказал он.

По мнению Александра Кузьмина, если PRO SPORT выиграет премию, то это придаст ещё больше публичности мероприятиям организации и всему движению. «Еще больше людей о нас узнают, увидят, как мы живем спортом, хоть раз придут на тренировку, и, я уверен, вовлекутся в здоровый образ жизни», - заключил он.

В настоящее время на сайте ПАИ проходит второй тур голосования за соискателей премии. В него попали по три кандидата в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов во время первого тура, который завершился 9 января. Таким образом из 111 претендентов на награду в 12 номинациях борьбу продолжают 36.

Параллельно начало работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».

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