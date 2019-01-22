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Спорт

Эксперты оценили шансы России на участие в Олимпиаде-2020

Российское антидопинговое агентство может вновь подвергнуться санкциям WADA в случае непредоставления международным экспертам проб из московской лаборатории до 30 июня. При этом принятое ранее решение исполкома WADA сохранить статус РУСАДА позволяют с оптимизмом смотреть в будущее и надеяться на то, что сборная России сможет принять участие в Олимпиаде-2020 в Токио, сообщает газета «Известия».

Эксперты отмечают, что сохранение позиций РУСАДА позволяет РФ рассчитывать и на право проведения в стране международных соревнований.

«Раньше были сложности с привлечением международных турниров в Россию. Также решение WADA крайне важно и потому, что теперь стало понятно: дорога на Олимпиаду-2020 в Токио для нас открыта», –– заявил президент федерации водных видов спорта Алексей Власенко.

Однако в WADA 21 января сообщили, что есть ряд причин из-за которых РУСАДА вновь могут отстранить.

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