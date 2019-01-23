Способ определять болезнь Паркинсона на ранней стадии нашли в России

19:32, 23 января 2019, ПАИ

Российские нейробиологи обнаружили специфические маркеры, которые позволяют с помощью обычного анализа крови диагностировать развитие болезни Паркинсона за долгое время до проявления опасных симптомов заболевания, сообщает газета «Известия» со ссылкой на профессора ВШЭ, заведующего лабораторией нервных и нейроэндокринных регуляций Института биологии развития имени Кольцова РАН Михаила Угрюмова.

Новая методология была разработана учеными Высшей школы экономики и Института биологии развития имени Кольцова РАН в ходе экспериментов на лабораторных мышах. Специалисты смоделировали на животных раннюю и позднюю стадии заболевания с помощью введения нейротоксина МФТП, который вызывает симптомы болезни Паркинсона. Затем ученые сравнили метки поздней стадии болезни у человека и метки, найденные у мышей, на обеих фазах болезни. Биомаркерами в этом случае выступали изменения химического состава крови и количества лимфоцитов, а также экспрессия генов.

Таким образом, 20% меток, найденных в крови больных на поздней стадии, оказались специфичны — то есть они проявляются и на ранней стадии болезни. Новые данные позволят медикам найти людей, склонных к развитию паркинсонизма, но в поведении которых еще не наблюдаются двигательные симптомы.

«Затем, уже с помощью метода позитронно-эмиссионной томографии, можно будет поставить точный диагноз. И врач начнет лечение, когда патологический процесс только начался», — пояснил Михаил Угрюмов.