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Общество

Акцию «Хлеб той зимы» проведут в Пскове в четвёртый раз

27 января в Псковской области в четвёртый раз пройдёт акция «Хлеб той зимы», посвящённая полному снятию блокады Ленинграда, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и псковской региональной общественной молодёжной организации «Вечевой Орден».

В этом году акцию поддерживает комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, типография «Псковское возрождение» и мастерская «Хлебный хутор».

В Пскове мероприятие пройдёт с 14:00 до 17:00  на пересечении улиц Пушкина и Ленина. «В сквере, расположенном напротив театра драмы, можно будет на несколько минут оказаться в блокадном Ленинграде, - отметили организаторы. - Участники акции смогут ознакомиться с репринтами газет и партизанских листовок военного времени, а также попробовать заветные 125 грамм хлеба, испечённого по блокадному рецепту, после выдачи личной хлебной карточки. Из информационных материалов, подготовленных к проведению акции, можно будет больше узнать о продовольственном обозе, отправившемся из Псковского партизанского края в блокадный Ленинград в 1942 году».

В этом году к проведению акции присоединятся Великие Луки, Печорский, Порховский, Невельский, Псковский и Опочецкий районы, в которых уже функционируют муниципальные отделения «Волонтёров Победы».

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