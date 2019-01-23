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Экономика

Технопарки Псковской области приглашаются к участию в отборе на получение субсидий в рамках нацпроекта

Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области объявляет о приеме заявок от управляющих компаний индустриальных парков, технопарков и промышленных технопарков на включение реализуемых ими инвестиционных проектов в заявку Псковской области на получение субсидий из федерального бюджета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Прием заявок будет вестись с 26 по 28 января в Пскове на улице Некрасова, 23. Консультации можно получить по телефону (8112) 299–729 доп. 109 и по электронной почте: ta.jakovleva@obladmin.pskov.ru С условиями отбора, перечнем необходимых документов можно ознакомиться здесь, форма заявки — здесь. Итоги будут подведены 29 января.

Впоследствии заявка Псковской области примет участие в отборе субъектов РФ для получения в 2019 году субсидии из федерального бюджета на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям.

Работа проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», предусмотренного «майским» указом президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» и подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» государственной программы Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности».

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