Андрей Калинин: В Великих Луках отмечается рост макроэкономических показателей

18:06, 23 января 2019, ПАИ

«Великие Луки по праву считаются промышленной столицей региона, именно благодаря производственному, промышленному потенциалу в городе не только сохраняется стабильная социально-экономическая ситуация, но и отмечается безусловный позитивный рост макроэкономических показателей», - заявил на общегородском совещании по итогам декабря главный федеральный инспектор по Псковской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Андрей Калинин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

В подтверждение своих слов Андрей Калинин привёл данные статистики, согласно которым за 11 месяцев 2018 года рост промышленного производства составил 112% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе по обрабатывающим производствам – порядка 107%.

«Улучшилась ситуация на рынке труда, что тоже важно, увеличилась среднесписочная численность работающих граждан. Закономерно снижается уровень регистрируемой безработицы: он составляет менее 5%, что значительно ниже областного, одновременно отмечается и увеличение числа заявленных вакансий. В совокупности с ростом номинальной начисленной заработной платы, – а она выросла более чем на 11%. Это способствует улучшению социального самочувствия граждан», - отметил Андрей Калинин.

Главный федеральный инспектор отметил также работу по недопущению нарушения трудовых прав граждан в части своевременной и полной выплаты заработной платы, призвав в дальнейшем усилить эту работу.

Андрей Калинин уделил внимание вопросу обеспечения города теплом, подчеркнув особую актуальность данной темы на сегодняшний день. Также инспектор подвел итоги работы руководства города в области развития высокотехнологичных производств и отметил успешную работу созданного в 2016 году на базе великолукских предприятий промышленного электротехнического кластера Псковской области. Андрей Калинин подчеркнул, что кластер имеет серьезный потенциал. «Экономическая эффективность от создания кластера ощутима уже сегодня, а актуализация проекта будет способствовать дальнейшему росту объемов производства и увеличению числа высокотехнологичных рабочих мест, а также росту налоговых отчислений в бюджеты разных уровней», – сказал Андрей Калинин, назвав эту задачу вполне выполнимой.

Главный федеральный инспектор отметил проведенную руководством города работу по выполнению поручений и указов президента РФ, высокие показатели, достигнутые городом в ходе реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, а также хорошие темпы жилищного строительства. Кроме того, Андрей Калинин напомнил, что в минувшем году в Великих Луках введены в эксплуатацию важные социальные и инфраструктурные объекты. «Все это положительно влияет на социальное самочувствие жителей города и является еще одним подтверждением того, что Великие Луки успешно развиваются», – заметил Андрей Калинин.