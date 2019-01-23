Противопожарный рейд прошёл в Усвятах

22:10, 23 января 2019, ПАИ

23 января сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам провели профилактический рейд в Усвятах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники осуществили подворовой обход домовладений, провели инструктажи в области пожарной безопасности, индивидуальные беседы с гражданами о правилах пожарной безопасности в быту и распространили листовки на противопожарную тематику.

В ходе бесед и в рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории Псковской области и Усвятского района. Рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Доведена информация об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.