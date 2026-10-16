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В Псковской области бывший несовершеннолетний узник немецких концлагерей отметил 85-летие

85-летие отметил бывший несовершеннолетний узник немецких концлагерей Алексей Алексеев из Островского района. Об этом пишет газета «Островские вести».

Фото здесь и далее Анастасии Гольцман

Алексей Алексеев – практически ровесник Великой Отечественной войны, о которой, конечно, почти ничего не помнит. В 1941 году, когда маленькому Лёше не было и года, немецкие солдаты согнали всех жителей родной его деревни Богдашково (Островский район) и отправили в Германию в концлагеря. Был в их числе и Алексей со своими родными – с мамой, бабушкой и старшим братом 1938 года рождения, который не смог пережить этот плен: гитлеровцы отобрали мальчика у матери и отправили его в качестве донора крови для немецких солдат, лишив тем самым ребёнка жизни. От такой страшной участи младшего спасла родная бабушка, которая прятала младенца от посторонних глаз.

Сам же Алексей знает об этих страшных моментах лишь по рассказам, а помнит только один случай, как советский солдат посадил его на танк.

«В тот день Красная армия отбила лагерь и вызволила нас из немецкого плена. Там один из бойцов заметил меня и взял на руки, посадив на огромный танк, где он писал письмо своей маме», – рассказал гостям юбиляр.

После войны Алексей Алексеев много учился и работал. Уже в 23 года острович построил для своей семьи большой дом, где и сейчас проживает. Осуществить задуманное специалисту позволили усвоенные навыки, ведь по профессии он строитель. Какое-то время он даже трудился в Островском многопрофильном колледже, где делился опытом и знаниями с будущими коллегами.

Соседи знают его как мастера на все руки и соседи. Многие дома на улице Кирова обогреваются печами, которые сделал Алексей Алексеев. Помочь землякам для него привычное дело и профессиональный долг.

Вместе с женой Ириной за 62 года брака он воспитал двоих дочерей и четверых внуков, а сейчас супруги активно участвуют и в жизни троих правнуков.

В этот день юбиляра навестили управляющая делами администрации Островского муниципального округа Ольга Затравкина и социальный работник (участковый) Центра социального обслуживания Островского района Наталья Филиппова. Они выразили ветерану искреннюю благодарность за большой вклад в развитие Псковской области, пожелали ему крепкого здоровья, сил и благополучия и вручили цветы и подарки.

Алексей Алексеев рассказал им о своей жизни и отметил, что самое главное для него в людях – честность.

«Жить надо обязательно по совести!» – дал совет ветеран.

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