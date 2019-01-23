Следить за исправностью печей призывают спасатели псковичей

21:45, 23 января 2019, ПАИ

ГУ МЧС России по Псковской области напоминает жителям региона о правильной эксплуатации домовой печи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По мнению специалистов, печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки – разделку. «Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать непосредственно к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток – отступку», - отметили в МЧС.

На полу перед топкой должен лежать неповреждённый предтопочный лист размером не менее 50х70 сантиметров из негорючего материала. Подходы к печи со стороны топочной дверки должны быть свободными. Мебель должна находиться на расстоянии не ближе 70 сантиметров от печи, а от топочных отверстий – не менее чем на 125 сантиметров.

В региональном ведомстве также призывают постоянно следить за техническим состоянием любого отопительного прибора. «Поверхности печей и дымовых труб должны систематически очищаться от пыли и других горючих отложений. Шлак и золу необходимо удалять в специально отведенное для них безопасное место и заливать их водой. Во избежание образования трещин в кладке, необходимо прочищать дымоход от скапливающейся в нём сажи не реже 1 раза в три месяца, периодически проверяя дымоходы на наличие в них тяги», - отметили спасатели.