Конкурс на замещение должности руководителя фонда капремонта снова объявлен в Псковской области

20:54, 23 января 2019, ПАИ

Комитет по строительству и ЖКХ администрации Псковской области сообщил о проведении очередного конкурса на замещение должности руководителя Регионального оператора – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области. Соответствующая документация размещена на сайте комитета.

Согласно конкурсной документации, к компетенции генерального директора регионального оператора относятся все вопросы руководства его текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции попечительского совета и правления регионального оператора.

Генеральный директор регионального оператора действует без доверенности от имени регионального оператора, представляет его интересы, заключает договора, распоряжается деньгами и имуществом регионального оператора в соответствии с уставом регионального оператора в порядке, определенным законодательством РФ, открытие расчетных и других счетов в банках, подписывает бухгалтерские (финансовые) документы.

Генеральному директору РО ФКР региона устанавливается ненормированный рабочий день. Продолжительность рабочего времени составляет 8 часов в день при пятидневной рабочей неделе. Ежегодный оплачиваемый отпуск - 28 календарных дней.

Должностной оклад - 50 тысяч рублей, плюс ежемесячная премия в размере 30% от должностного оклада.

Претендент на должность руководителя регионального оператора должен иметь высшее образование и квалификацию по специальности: строительство, и/или юриспруденция и/или экономика; опыт работы в сфере строительства и/или в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее 5 лет, в том числе опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет.

Уточняется, что генеральный директор регионального оператора ФКР не может быть депутатом законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации, депутатом органа местного самоуправления или государственным служащим.

Документы от претендентов принимаются с 21 января по 3 февраля 2019 года по адресу: Псков, улица Ленина, 6а, кабинет №15 по будням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30.

Конкурс будет проводиться в три этапа. На первом, 8 февраля, комиссия проанализирует анкетные данные и сформирует список претендентов, допущенных к дальнейшему участию в конкурсе.

Напомним, конкурс на замещение должности руководителя фонда капремонта Псковской области впервые был объявлен в июне прошлого года, но был признан несостоявшимся в связи с отсутствием необходимого количества претендентов. Ситуация повторилась в ноябре 2018 года.