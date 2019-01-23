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Общество

Международный благотворительный проект «Рождественский ангел - 2018» завершился в Псковской области

Подведены итоги международного проекта «Рождественский ангел», который австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» уже восьмой год подряд проводит при поддержке Псковского областного отделения Российского детского фонда. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском детском фонде, в рамках проекта дети из интернатных учреждений ежегодно получают посылки с новогодними подарками от благотворителей из разных стран. В 2018 году исполнились желания 1 тысячи 28 детей из России и 120 детей-сирот из Украины.  

«Рождественский ангел» стартовал в 2011 году, в 2018 году в проекте поучаствовало более 200 сотрудников 5 международных компаний – Merck Austria, Delta, Daiichi-Sankyo, Accor Hotels и Konica Minolta. Проект поддержало и руководство организаций: трудовые коллективы покупали подарки для детей, а компании оплачивали отправку подарков и все сопутствующие транспортные расходы.  Кроме того, проект «Рождественский ангел» поддержали 450 частных благотворителей из Австрии, Германии, Швейцарии, Франции, России и Украины. Среди благотворителей были Юлиана Богнер-Штраусс, федеральный министр по делам женщин, семьи и молодёжи в Австрии и посол Австрии в России Йоханнес Айгнер. 

С ноября подопечным интернатных учреждений приходили празднично упакованные посылки с новогодними и рождественскими подарками. В ответ ребята слали письма, рисунки и, конечно, фотографии с подарками. 

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