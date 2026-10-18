Борис Елкин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

16:18, 18 октября 2026, ПАИ

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства региона с профессиональным праздником. Поздравление от имени депутатов регионального парламента и спикера опубликовано на сайте Заксобрания.

«Этот профессиональный праздник отмечают специалисты дорожной отрасли, но результаты вашего труда касаются абсолютного каждого из нас. Качественная дорога напрямую определяет, как быстро скорая помощь доедет до пациента, смогут ли фермеры вывезти урожай без потерь и насколько удобным будет путь для тысяч туристов, приезжающих к нам в регион увидеть древние храмы и крепости», – подчеркнул Борис Елкин.

Он отметил, что для Псковской области транспортная доступность имеет огромное значение: «Отрадно, что за последние годы состояние наших трасс действительно меняется в лучшую сторону. Мы ушли от латания дыр – сегодня государство вкладывает колоссальные средства в строительство и реконструкцию дорожной сети. Уверен, что заданный темп мы не снизим».

Борис Елкин пожелал работникам и ветеранам дорожного хозяйства региона здоровья и благополучия, а также чтобы их труд послужил процветанию региона и страны.