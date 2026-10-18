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Общество

Михаил Ведерников отметил достижения пищевой промышленности Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников пищевой промышленности с профессиональным праздником. Поздравление он опубликовал в своём канале в мессенджере MAX.

Михаил Ведерников. Фото: ПАИ

«Ежедневный труд специалистов наполняет полки магазинов качественными, вкусными и полезными продуктами, обеспечивает стабильность потребительского рынка и вносит важнейший вклад в продовольственную безопасность страны», — говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что ведущие компании области, а также десятки малых и средних производств выпускают продукцию, которая высоко ценится потребителями не только в регионе, но и далеко за его пределами. Отрасль динамично развивается: по итогам прошлого года индекс промышленного производства в пищевой индустрии составил 104,6 %, а объём отгруженных товаров собственного производства достиг 96,3 млрд рублей.

  • Михаил Ведерников поздравил работников пищевой промышленности с профессиональным праздником
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников поздравил работников пищевой промышленности с профессиональным праздником
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников поздравил работников пищевой промышленности с профессиональным праздником
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников поздравил работников пищевой промышленности с профессиональным праздником
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников поздравил работников пищевой промышленности с профессиональным праздником
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников поздравил работников пищевой промышленности с профессиональным праздником
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников поздравил работников пищевой промышленности с профессиональным праздником
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников поздравил работников пищевой промышленности с профессиональным праздником
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников поздравил работников пищевой промышленности с профессиональным праздником
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников поздравил работников пищевой промышленности с профессиональным праздником
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX

«Эти результаты подтверждают эффективность внедряемых технологий, высокий профессионализм сотрудников и огромную востребованность продукции», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор поблагодарил работников отрасли за высокое мастерство, верность делу и заботу о здоровье потребителей и отдельно — за создание уникальных гастрономических брендов и сохранение местных традиций. Он пожелал специалистам здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений и успехов во всех начинаниях.

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