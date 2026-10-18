Михаил Ведерников отметил достижения пищевой промышленности Псковской области

13:59, 18 октября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников пищевой промышленности с профессиональным праздником. Поздравление он опубликовал в своём канале в мессенджере MAX.

«Ежедневный труд специалистов наполняет полки магазинов качественными, вкусными и полезными продуктами, обеспечивает стабильность потребительского рынка и вносит важнейший вклад в продовольственную безопасность страны», — говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что ведущие компании области, а также десятки малых и средних производств выпускают продукцию, которая высоко ценится потребителями не только в регионе, но и далеко за его пределами. Отрасль динамично развивается: по итогам прошлого года индекс промышленного производства в пищевой индустрии составил 104,6 %, а объём отгруженных товаров собственного производства достиг 96,3 млрд рублей.



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



















«Эти результаты подтверждают эффективность внедряемых технологий, высокий профессионализм сотрудников и огромную востребованность продукции», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор поблагодарил работников отрасли за высокое мастерство, верность делу и заботу о здоровье потребителей и отдельно — за создание уникальных гастрономических брендов и сохранение местных традиций. Он пожелал специалистам здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений и успехов во всех начинаниях.