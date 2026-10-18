Отцовство учит терпению, мудрости и безусловной любви – Михаил Ведерников

14:54, 18 октября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём отца. Поздравление он разместил в мессенджере MAX.



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX















«Отцовство учит терпению, мудрости и, конечно, безусловной любви. Быть рядом, поддерживать, защищать, помогать делать первые шаги и принимать важные решения – в этом большая радость и большая ответственность», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников пожелал, чтобы в каждом доме были тепло, взаимопонимание и гордость за близких.