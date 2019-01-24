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Наиболее вероятной причиной пожара в Доме Сафьянщикова в Пскове названо короткое замыкание

По предварительным данным, причиной пожара в Доме Сафьянщикова в Пскове стало короткое замыкание электропроводки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: НПЦ по охране памятников (Instagram)

Напомним, пожар в здании на Советской набережной, 9, которое является памятником регионального значения, произошёл 23 января около 9:30. Объект числится в муниципальной собственности и находится в пользовании группы художников «Псков-АРТ».

Фото: НПЦ по охране памятников (Instagram)

Огонь повредил отремонтированный в ноябре 2018 года выставочный зал и несколько мастерских. 

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