Наиболее вероятной причиной пожара в Доме Сафьянщикова в Пскове названо короткое замыкание

09:19, 24 января 2019, ПАИ

По предварительным данным, причиной пожара в Доме Сафьянщикова в Пскове стало короткое замыкание электропроводки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Напомним, пожар в здании на Советской набережной, 9, которое является памятником регионального значения, произошёл 23 января около 9:30. Объект числится в муниципальной собственности и находится в пользовании группы художников «Псков-АРТ».

Огонь повредил отремонтированный в ноябре 2018 года выставочный зал и несколько мастерских.