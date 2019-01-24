В двух пустошкинских магазинах сгорела кровля

10:18, 24 января 2019, ПАИ

23 января в 7:30 в Пустошке на улице Птичкиной в двух магазинах сгорела кровля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в здании располагались «1000 мелочей» и магазин одежды. Причиной пожара стало короткое замыкание внутри последнего.

В 16:46 в Пскове на улице Красноармейской набережной горел мусор на открытой территории. Причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В этот же день в 17:10 в деревне Декшино Печорского района загорелся мусор на площади 18 квадратных метра.

24 января в 0:54 в Пушкинских Горах на улице Строителей из-за короткого замыкания сгорела надворная постройка. Спасены два жилых дома.