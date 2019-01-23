72% расходов бюджета Великих Лук в 2018 году пришлись на социальную сферу

11:04, 24 января 2019, ПАИ

В 2018 году на функционирование социальной сферы в Великих Луках направлен 1 млрд 365,3 млн рублей или 72% от общей суммы расходов. Об этом доложила заместитель главы администрации Великих Лук по экономике и финансам, начальник финансового управления Наталья Дмитриева на общегородском совещании 22 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам Натальи Дмитриевой, в эту сумму вошли расходы на реализацию мероприятий в области образования, физкультуры и спорта, культуры и социальной политики. В частности, серьезные финансовые вложения направлялись на укрепление и развитие материально-технической базы школ и детских садов, учреждений культуры и спорта.

Всего в доход городского бюджета в 2018 году поступило 1 млрд 956,2 млн. рублей, расходы составили 1 млрд 893,4 млн рублей. Таким образом, бюджет города исполнен с профицитом в сумме 62,8 млн рублей.

Наталья Дмитриева уточнила, что доходная часть бюджета города за отчетный год исполнена на 99,3%, при этом план по собственным доходам бюджета города выполнен на 107,1%. В структуре налоговых доходов по сравнению с 2017 годом увеличение произошло по налогу на доходы физических лиц, что обусловлено ростом заработной платы, а также мерами, принимаемыми по легализации заработной платы, и налогу на имущество физических лиц. Одновременно зафиксировано некоторое снижение поступлений: по земельному налогу, в связи с пересмотром кадастровой стоимости земельных участков в сторону уменьшения, и по налогу на вмененный доход.

Что касается поступлений по неналоговым доходам, то они составили 103,9% от плана, увеличение по сравнению с 2017 годом произошло за счет доходов от реализации активов и увеличения поступлений штрафов, добавила Наталья Дмитриева. План поступлений межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящих уровней исполнен на 93,9 %.

«Расходы 2018 году осуществлялись исходя из неизменных приоритетов – первоочередного финансирования социальных направлений и выполнения Указов президента по заработной плате», – подчеркнула начальник финансового управления.

Таким образом, заметила она, задачи, которые были поставлены перед муниципальным образованием на 2018 год, по основным направлениям в части обеспечения сбалансированности бюджета, исполнения расходных обязательств и предоставление муниципальных услуг выполнены.

Заместитель главы администрации по социальной сфере Юлия Ярышкина попросила докладчика подробнее рассказать, какие именно меры социальной поддержки были реализованы в 2018 году. Среди основных начальник финансового управления назвала приобретение жилья для детей-сирот, компенсацию части оплаты за посещение детьми дошкольных учреждений и другие меры поддержки для отдельных категорий граждан.