Более 9 млрд рублей налогов и сборов поступили в бюджет Великих Лук в прошлом году

12:27, 24 января 2019, ПАИ

За 2018 год поступления налогов и сборов в бюджет Великих Лук с учетом страховых взносов составили 9 млрд 102 млн рублей. В 2017 году сумма поступлений была равна 6 млрд 882,5 млн рублей, доложила начальник межрайонной ИФНС № 2 по Псковской области Нелли Михайлова на общегородском совещании 22 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Нелли Михайлова отметила, что основные поступления налогов в бюджет города обеспечили ОАО «Великолукский мясокомбинат», ЗАО «ОЗ Микрон», ЗАО «Завод электротехнического оборудования», Великолукский завод «Транснефтемаш», ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница», «Велмаш-С», филиал ОАО «РЖД» «Эксплуатационное локомотивное депо», ООО «Кабельный завод «Алюр», ООО «Силовые машины – завод Реостат».

В то же время, по словам докладчицы, существует задолженность по налогам, зачисляемым в городской бюджет, где наибольшую сумму должны ООО «ВФТП «Тривел», ООО «Эльвира» и ЗАО «ВЗЩА». Есть задолженности по начислениям за 2018 год, по ЕНВД и земельному налогу. Кроме того, имеются определенные проблемы с уплатой налога физическими лицами.

«С теми, кто добровольно не заплатил налог, инспекция активно работает, проводит соответствующие мероприятия», - заявила Нелли Михайлова, отвечая на вопрос, касающийся работы с должниками. В течение 2018 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям было выставлено 2 тыс. 563 требования на 619 тыс. рублей, направлено 1 тыс. 743 решения о взыскании задолженности за счет средств, имевшихся на банковском счету, на 178 млн рублей. Вынесено 21 постановление об аресте имущества на 35 млн рублей. В службу судебных приставов направлены 1 тыс. 79 постановлений о взыскании задолженности за счет реализации имущества на 64,6 млн рублей.