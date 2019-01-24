«Горячая линия» по качеству молочной продукции работает в Псковской области

12:55, 24 января 2019, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области проводит тематическую «горячую линию» по вопросам качества и безопасности молочной продукции и срокам годности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, специалисты управления дадут ответы и рекомендации на интересующие вопросы, объяснят, куда нужно обращаться потребителю в случае обнаружения некачественного продукта в предприятиях торговли.

По 4 февраля каждый желающий может получить бесплатную консультацию по телефону «горячей линии»: (8112) 66-20-69 в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (с понедельника по четверг), с 10:00 до 16:45 (по пятницам), обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.

Территориальный отдел в Великих Луках, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах – (81153)3-65-19.

Территориальный отдел в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах – (81151)2-15-94.

Территориальный отдел в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах – (81152)3-29-89

В региональном ведомстве отметили, что в целях оперативного реагирования специалистов по фактам обнаружения некачественных продуктов питания обращения нужно направлять на сайт Управления Роспотребнадзора по Псковской области по электронному адресу: upr@60.rospotrebnadzor.ru или на бумажном носителе по адресу: Псков, улица Гоголя, 21а, с указанием наименования пищевой продукции, место расположения торговой точки, наименования юридического лица или индивидуального предпринимателя.

С более подробной информацией по фальсифицированной и некачественной пищевой продукции граждане могут ознакомиться на государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей (ГИС ЗПП).