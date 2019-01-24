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Общество

Ситуация в дорожной сфере Псковской области будет системно и планомерно меняться, заявил губернатор

Ситуация в дорожной сфере Псковской области будет системно и планомерно меняться, заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании с руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком по вопросу развития сети автомобильных дорог региона 24 января. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«К сожалению, Псковская область - один из тех регионов, где дорожная сфера выглядит наиболее проблемно», - заметил глава региона. Он также рассказал, что был проинспектирован Северный обход Пскова и поблагодарил Росавтодор за работу. Михаил Ведерников добавил, что вскоре рабочие приступят к самому сложному объекту Северного обхода - строительству моста через Великую. Также предстоит реконструкция моста в Острове, передача сети муниципальных дорог на региональный уровень.

Глава региона также напомнил о необходимости строительства нового моста в Великих Луках, который необходим для улучшения непростой транспортной ситуации в городе. 

Андрей Костюк отметил, что знает проблематику. «Обсудим и найдем общее взаимопонимание, тем более, впереди большой праздник - Ганзейские дни», - подчеркнул он.

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