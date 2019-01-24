Александр Котов занял 13-е место в медиарейтинге глав заксобраний субъектов РФ за 2018 год

18:10, 24 января 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов занял 13-е место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за 2018 год, который подготовила компания «Медиалогия». Как сообщили Псковскому агентству информации составители рейтинга, спикер регионального парламента улучшил свои позиции по сравнению с 2017-м годом на 2 пункта.

Лидером в 2018-м году стал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, на втором месте – председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, на третьем – председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Среди глав заксобраний Северо-Запада Александр Котов занимает второе место. На первой строчке - Вячеслав Макаров, на третьей - председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева (37-е место в общероссийском рейтинге).

«Медиалогия» - независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. При построении рейтинга используется МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда.