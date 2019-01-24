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Общество

Накануне Дня студента островичи поучаствовали в игре «Блеф-клуб»

Студенты Островского многопрофильного колледжа приняли участие в игровой программе «Блеф-клуб». Как сообщили Псковскому агентству информации в Островской центральной районной библиотеке, мероприятие было приурочено ко Дню студента, который отмечается в России 25 января.

Студенты познакомились с историей празднования этого дня, узнали о студенческих традициях и приметах и сыграли в интеллектуальную игру «Блеф-клуб». «Студенчество – не только веселое, но и трудное время, ведь настоящий студент должен много чего уметь и много чего знать. И тут на помощь студенту приходит библиотека с разнообразным книжным фондом для учебы, самообразования и досуга», - отметили организаторы.

Напомним, что 25 января, в Татьянин день, в 14.00 в Островской районной библиотеке состоится ещё одно мероприятие, в рамках которого пройдут: беседа у тематической книжной выставки, викторина и презентация книги Татьяны Алексеевой-Никулиной «Любовь-отрава».

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