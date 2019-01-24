Приём граждан в своём избирательном округе провел Александр Котов

20:04, 24 января 2019, ПАИ

Сегодня, 24 января, в селе Новоселье и городском поселении Струги Красные провёл приёмы граждан председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, Струго-Красненский район входит в границы одномандатного округа, по которому избран депутат.

Более часа жители Новоселья посвятили обсуждению так называемой «мусорной реформы» - новый порядок действует уже почти месяц, а ясности, каким образом будут утилизироваться твёрдые коммунальные отходы, пока нет ни у жителей, ни у руководства волости. «Мы все заинтересованы в скорейшем преодолении этого переходного периода, поэтому я хотел бы узнать, есть ли у вас проблемы с вывозом мусора и в чём они заключаются», - обозначил тему Александр Котов.

«У нас большущая проблема», - откликнулись жители Советского переулка. Оказалось, что с 2014 года жильцы семи частных домов пользовались услугами другого подрядчика. В начале января предприятие забрало свой контейнер, а новый на его месте не появился. «Было чисто, мусор увозили по звонку, когда контейнер заполнялся, между собой договорились и завязывали мешки, чтобы собаки не растаскивали. А теперь не знаем, что делать», - рассказала старшая по улице.

Жильцы четырёхквартирного дома поинтересовались, почему регоператор не предоставил возможность раздельного сбора мусора, который обходился бы семьям дешевле. «Это ущемление наших прав. Мы готовы отдельно собирать стекло и пластик. Пищевые отходы мы выбрасываем на компостную кучу на своих огородах, картонная упаковка идёт на растопку печки. По итогу мусора набирается намного меньше, чем у городских жителей, а норматив такой же», - поделился позицией местный участковый.

Глава волости Артур Давыдов поддержал односельчан – у местной власти тоже остаются вопросы. На всё село, где проживает более 600 человек, стоит только два контейнера, и те не имеют отношения к регоператору, у школы и детского сада мусоросборника до сих пор нет. Раньше во всей волости мусор увозили по заявке по мере наполнения ёмкостей, теперь регоператор планирует забирать мусор по графику – насколько такой порядок будет удобен и жизнеспособен, предстоит выяснить на практике. В небольших населённых пунктах предполагается мешковый сбор, однако, в части деревень уже сейчас целесообразнее ставить хотя бы один контейнер. Также глава волости обратил внимание, что в летнее время, когда численность населения увеличится за счёт дачников, которые не будут оплачивать вывоз мусора, ситуация может выйти из-под контроля.

Александр Котов выслушал жителей села и согласился, что проблем появилось немало. «Я постараюсь сделать всё возможное, чтобы в Новоселье как можно скорее появились контейнеры», - пообещал депутат жителям села.

Далее новосельцы перешли к другой, не менее важной проблеме – отсутствию возможности заготовки дров. До сих пор на территории волости не сделан отвод делянок. Глава района Александр Волков пояснил, что при нормативах 15 кубов на одно домовладение в распоряжении всего муниципального образования имеется только 700 кубометров, из них на Новосельское лесничество приходится 200.

Александр Котов назвал возмутительной ситуацию, когда обычный бытовой вопрос населённого пункта, фактически расположенного в окружении лесов, не решить без вмешательства не только районной, но и областной власти – основная часть лесов оказалась в аренде у инвесторов, которые готовы продавать жителям уже заготовленные дрова, но по своей цене. На отведённых делянках, по словам сельчан, самостоятельно заготавливать уже нечего.

Жители Новоселья обратились к Александру Котову с просьбой обсудить эту проблему с губернатором Михаилом Ведерниковым.

Кроме того, граждан, пришедших на приём, волновало качество воды из местной скважины, необходимость системной борьбы с борщевиком, периодичность движения пригородного поезда «Псков-Луга». Особое внимание жители села обратили на подачу поезда – иногда состав подаётся к низкой платформе, с которой пожилым людям не попасть в вагон, бывали случаи, когда пассажиры по этой причине не могли уехать.

В завершение новосельцы обсудили с председателем перспективы содержания дорог местного значения и возможность приобретения автомобиля для нужд волости – сельское поселение имеет большую протяжённость, служебный транспорт необходим для того, чтобы жители отдалённых деревень имели возможность напрямую обращаться к местной власти.

Жители Струг Красных адресовали председателю Собрания свои проблемы. Жительница многоквартирного дома №4 по улице Советской пожаловалась на текущую крышу и рассказала, что дом был включён Фондом капитального ремонта в программу 2017 года, но до сих пор ничего не сделано. Более того, на ближайшие годы дом не значится в планах, а на письма, направленные от имени главы района лишь со второго раза пришёл ответ, где изменение очерёдности объясняется недостаточной собираемостью взносов в муниципальном образовании.

Пользуясь случаем, 80-летняя жительница дома, отстаивающая интересы соседей, рассказала, что не может воспользоваться правом на полное освобождению от взносов на капремонт, поскольку является инвалидом и уже имеет 50% льготу по оплате. Александр Котов пообещал разобраться в ситуации и выяснить, есть ли возможность выбора льготы в таких случаях.

Ещё одна проблема местных жителей связана с собачьими стаями, которые нападают на людей. По наблюдению жителей посёлка, в одном из районов бегает 12 собак, к которым иногда примыкают ещё шесть. Стаю численностью 25-30 собак наблюдали в районе Владимирского лагеря. Животные окружают пешеходов, те вынуждены перемещаться по улицам только с палками, выбирая обходные маршруты.

Глава поселения Владимир Михайловский пояснил, что вступивший в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными исключает возможность регулировать численность собак прежними способами и в настоящее время местные власти не имеют возможности решить проблему. «С нового года ужесточились требования, и мы не можем отлавливать даже агрессивных собак», - пояснил глава городского поселения.

Александр Котов пообещал связаться с председателем комитета по ветеринарии Псковской области Верой Баданиной, чтобы специалисты нашли возможность избавить жителей посёлка от опасности.