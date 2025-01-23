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Нестационарный причал может появиться на Талабских островах в 2025 году

Нестационарный причал может появиться на Талабских островах в 2025 году. О таких планах губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову рассказала председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова. Видео с совещания глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

Нестационарный причал может появиться на Талабских островах в 2025 году. Фото: ПАИ

«Так как мы сейчас активно развиваем водный туризм, одно из направлений работы – это создание причальной нестационарной инфраструктуры», – отметила Марина Егорова.

Точные локации ещё определяются, добавила она. «Однако приоритет мы будем отдавать Талабским островам, так как на сегодняшний день там нет причальной инфраструктуры. Это, конечно, усложняет процесс расширения туристических маршрутов», – обратила внимание председатель профильного комитета.

Кроме того, в Псковской области планируют развивать туристическую инфраструктуру для людей с ОВЗ, подчеркнула она. «Это важное направление, которому мы также уделим внимание», – заверила Марина Егорова.

Ранее сообщалось, что развитие туристической инфраструктуры обсудил Михаил Ведерников с Мариной Егоровой. Кроме того отмечалось, что новый буклет по маршрутам военно-патриотических мест разработали в регионе.

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