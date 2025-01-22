Добровольцы Печорского округа продолжают изготавливать маскировочные сети

22:31, 22 января 2025, ПАИ

Волонтёры Печорского муниципального округа мастерят маскировочные сети для отправки на передовую для помощи участникам СВО. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Неравнодушные печеряне продолжают помогать тем, кто сейчас на передовой. Кто-то собирает снаряжение, продукты, вещи, другие – плетут сети.

На базе Музея истории города Печоры жители округа осваивают данное ремесло. «Плетение маскировочных сетей - дело кропотливое, в каждую ячейку вплетается любовь, доброта и забота, поэтому такая защита является надёжной», – пишет газета.

Ранее сообщалось, что зимние маскировочные сети для отправки на фронт мастерят волонтёры из Бежаницкого и Усвятского округов.