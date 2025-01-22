Траурный митинг и открытие мемориальных плит себежским пограничникам состоится 24 января

22:56, 22 января 2025, ПАИ

На братском захоронении № 1 в Себеже состоится открытие мемориальных плит себежским пограничникам, погибшим в Курской области. Об этом сообщил глава Себежского района Леонид Курсенков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаю вас принять участие в траурном митинге и совместно почтить память погибших», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что фонд «Защитники Отечества» продолжает всероссийский конкурс эскизов памятника, посвящённого героям специальной военной операции.