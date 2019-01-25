Бесперебойной работы оборудования и высококвалифицированных кадров пожелала Елена Бибикова Псковскому перинатальному центру

13:04, 25 января 2019, ПАИ

Бесперебойной работы оборудования и укомплектованности высококвалифицированными кадрами пожелала Псковскому перинатальному центру сенатор от Псковской области Елена Бибикова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, которая состоялась по итогам общественной приёмки центра сегодня, 25 января.

Елена Бибикова подчеркнула, что открытие нового перинатального центра – это большое событие для области и для каждой псковской женщины. «Наконец-то это свершилось и спасибо за то, что сегодня не только специалисты, но и не специалисты смогли посмотреть. Великолепное здание, широкие коридоры, оборудование, которое я в жизни не видела», - сказала сенатор.

Она также пожелала успехов медицинскому персоналу, а всем жителям области - чтобы процесс родов никого не пугал и рождались здоровые дети.

Напомним, перинатальный центр построен в Пскове при поддержке правительства РФ в рамках программы Минздрава по развитию родовспомогательной службы. Цель программы — создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение младенческой, материнской и детской смертности. Заказчиком проекта выступила госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой».

Объект мощностью 110 коек полностью соответствует современным нормам СаНПиН. Новый перинатальный центр сможет принимать большую часть родов в области — порядка 4 тыс в год. Также в нем предусмотрено отделение второго этапа выхаживания новорожденных.