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Общество

Марина Гаращенко: 28 января в Псковском перинатальном центре начнется прием первых родов

28 января в Псковском перинатальном центре начнется прием первых родов, заявила и. о. председателя комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Марина Гаращенко в ходе пресс-конференции 25 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Она отметила, что полный перевод работ 28 января подтвердил главный врач центра Сергей Сукманюк. «Днем начнут прием пациентов на новых площадях», – рассказала Марина Гаращенко.

Марина Гаращенко

И. о. председателя комитета по здравоохранению и фармации подчеркнула, что открытие Псковского перинатального центра «большая радость».

«Мы предполагаем увеличение количества родов. 3,5 тысячи – это как минимум, только в Псковском перинатальном центре. В регионе – хотя бы 6 тысяч, нужно к этому стремиться», – рассказала она и добавила, что в новом перинатальном центре высококлассное оборудование и высококвалифицированный медперсонал.

Напомним, 25 января состоялась общественная приёмка Псковского перинатального центра.

Перинатальный центр построен в Пскове при поддержке Правительства РФ в рамках программы Минздрава по развитию родовспомогательной службы. Цель программы — создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение младенческой, материнской и детской смертности. Заказчиком проекта выступила госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой».

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