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Политика

СМИ: Псковская оппозиция подвела Милушкиных под «административку»

Супруги Артем и Лия Милушкины, которые задержаны за распространение наркотических средств и находятся в центре внимания СМИ и общественности, впервые попали в поле зрения правоохранителей в конце августа 2018 года, когда их действия по расклеиванию плакатов, отражавших слова депутата Псковского областного Собрания Яна Лузина о предстоящей пенсионной реформе, опубликовал Телеграм-канал «Псковской губернии», сообщает информационно-аналитическое агентство «SM News»

Акцию Милушкины проводили от имени организации «Открытая Россия». Текст плакатов гласил: «Вы все враги народа. Ян Лузин депутат «Единой России». Акцию освещал главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин. По информации «SM News», именно после того, как он распространил в мессенджерах информацию об этом мероприятии, она стала достоянием правоохранителей. «Так что один из борцов за справедливость Псковской губернии стоял у самых истоков сомнительной популярности Милушкиных», - считает автор «SM News».

В ноябре 2018 года суд приговорил Артема и Лию Милушкиных к минимальной мере наказания - 5 тысячам рублей штрафа каждому по статье административного кодекса.

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