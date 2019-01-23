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Экономика

Производство боковин радиаторов для электрических обогревателей наладили в ИК-2 в Крюках

Между исправительной колонией №2 УФСИН России по Псковской области, расположенной в поселке Крюки, и Псковским электротехническим заводом «Зенча Псков» заключено соглашение об оказании услуги по металлообработке. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в 4 квартале 2018 года началось сотрудничество с Псковским электротехническим заводом «Зенча Псков».

В текущем месяце на оборудовании учреждения уже произведена штамповка 600 штук боковин радиаторов для электрических обогревателей заказчика.

Производство располагается на участке больших прессов, где в настоящее время трудоустроено 4 человека.

Помимо основного договора от завода был получен дополнительный заказ на сварку кронштейнов. Первая пробная партия металлоизделий в количестве 250 штук уже отправлена предприятию.

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