Псковская таможня проводит бесплатные консультации для граждан

20:22, 25 января 2019, ПАИ

В 2019 году за консультацией в Псковскую таможню обратилось уже 17 человек. Одной из тем, интересующих граждан, пришедших на консультирование, является ввоз товаров для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни, у каждого гражданина, обратившегося за консультацией, своя «личная история» вопроса. Каждый озвученный вопрос сотрудники правового отдела изучают всесторонне, рассматривая все нюансы.

Псковская таможня напоминает, что с 1 января 2019 года вступило в силу решение совета Евразийской экономической комиссии. Физические лица вправе ввозить на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже видами транспорта, отличными от воздушного, или в пешем порядке товары для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров для личного пользования), стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 500 евро и (или) вес которых не превышает 25 кг. В случае превышения указанной стоимостной и (или) весовой нормы в отношении товаров для личного пользования подлежат уплате таможенные пошлины, налоги в размере 30 процентов от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части такого превышения.

Под неделимым товаром для личного пользования понимается товар для личного пользования весом более 35 кг (с учетом фактически перемещаемой первичной упаковки, которая неотделима от товара до его потребления и (или) в которой товар представляется для розничной продажи), состоящий из одной единицы товара (в том числе перемещаемый в несобранном виде), при условии, что разделение такого товара невозможно без изменения его назначения. В отношении неделимых товаров для личного пользования (независимо от их стоимости и веса) подлежат уплате ввозные таможенные пошлины, налоги в размере 30 процентов от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса.

Если физическим лицом, следующим через таможенную границу ЕАЭС видом транспорта, отличным от воздушного, ввозится в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже товар, состоящий из одной единицы товара, разделение которого невозможно без изменения его назначения, но при этом вес такого товара не превышает 35 кг, то данный товар не может быть отнесен к категории неделимого товара для личного пользования. В рассматриваемой ситуации, в случае, если стоимость и (или) вес товара не превышают стоимостную и весовую норму, товар может быть ввезен без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов. Если же вес и (или) стоимость данного товара для личного пользования превышают указанную стоимостную и (или) весовую норму, то в отношении него в части такого превышения подлежат уплате ввозные таможенные пошлины, налоги по единой ставке в размере 30 процентов от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса.

Так, например, в случае, если физическим лицом, следующим на автотранспортном средстве, ввозится на таможенную территорию ЕАЭС в качестве товара для личного пользования посудомоечная машина весом 30 кг и стоимостью 1000 евро, вес данного товара превышает весовую норму на 5 кг, а стоимость превышает стоимостную норму на 500 евро. При этом сумма ввозных таможенных пошлин, налогов, исчисленная по ставке 4 евро за 1 кг веса, составит 20 евро, а исчисленная по ставке 30 процентов от стоимости - 150 евро. В данном случае в отношении этого товара для личного пользования подлежат уплате таможенные пошлины, налоги в размере 150 евро.

Должностные лица правового отдела Псковской таможни предоставляют государственную услугу по консультированию по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, бесплатно.

По номеру телефона (8112) 692 425 можно получить информацию о порядке предоставления государственной услуги. По телефону сама государственная услуга не предоставляется. Запрос о предоставлении консультации может быть направлен в Псковскую таможню письменно: средствами почтовой связи (по адресу: 180000, г. Псков, улица Воровского, д.20.), средствами электронной почты (по адресу электронной почты: svc-psk-info@sztu.customs.ru), через накопительный ящик для приема корреспонденции, расположенный при входе в административное здание таможни по адресу: г. Псков, улица Воровского, д. 20.