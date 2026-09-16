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Общество

Молодые экологи высадили девять клёнов в сквере Искусств в Пскове

В Пскове в сквере Искусств прошла экологическая акция с высадкой деревьев. Мероприятие организовали в рамках объединения проекта «Зелёная область» и всероссийского проекта «Юннатская страна», сообщили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области.

  • Молодые экологи высадили клёны в Пскове
    Фото: региональное отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Псковской области
  • Молодые экологи высадили клёны в Пскове
    Фото: региональное отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Псковской области
  • Молодые экологи высадили клёны в Пскове
    Фото: региональное отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Псковской области
  • Молодые экологи высадили клёны в Пскове
    Фото: региональное отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Псковской области
  • Молодые экологи высадили клёны в Пскове
    Фото: региональное отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Псковской области
  • Молодые экологи высадили клёны в Пскове
    Фото: региональное отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Псковской области
  • Молодые экологи высадили клёны в Пскове
    Фото: региональное отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Псковской области

Председатель общественного совета при министерстве, председатель НКО «Экомышление» Сергей Елизаров, активисты «Движения первых» и их наставники высадили в сквере Искусств девять клёнов. После благоустройства территории для участников провели мастер-класс по экологической грамотности. Сергей Елизаров объяснил, как отличать отходы, подлежащие переработке, и познакомил слушателей с простыми экопривычками, снижающими нагрузку на окружающую среду.

Завершилось мероприятие практическим занятием, которое подготовили сотрудники национального парка «Себежский». Участники изучили основы таксации деревьев на дворовой территории, узнали о методах измерения и описания лесных насаждений, а также попробовали себя в роли лесоводов.

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