Место пожара и развал печи обнаружили археологи на месте старого рынка в Пскове

12:54, 16 сентября 2026, ПАИ

Восьмой пласт земли сняли археологи на территории бывшей вещевой ярмарки (Белорусского рынка) в Пскове, сообщили ПАИ в Археологическом центре Псковской области.

Во время раскопок в северо-западной части территории археологи зафиксировали последствия пожара конца XVII века и развал печи.

Параллельно специалисты продолжают расчистку подвального помещения каменной постройки, сложенной из известняковых плит на известковом растворе, выбирая обрушившиеся внутрь постройки перекрытия.

Археологические раскопки на месте бывшего Белорусского рынка в центре Пскова ведутся с середины августа 2026 года. Исследования проводятся перед строительством фермерского рынка «Палкинские ряды». Это обязательное условие реализации инвестиционного проекта. Общая площадь раскопок составляет более 300 квадратных метров, работы организованы на двух участках.

Археологические исследования на этой территории проводятся впервые. Проекту строительства фермерского рынка предшествовала длительная подготовка. Изначально застройщик предлагал монолитную плиту, но от неё отказались в пользу более щадящего варианта – ленточного фундамента с монолитной заливкой отдельных участков. Как пояснил министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, такое решение позволяет сохранить культурный слой исторического поселения.

Ранее директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова отмечала, что на этом участке, расположенном в историческом центре, вероятность обнаружения берестяных грамот наиболее высока – последние из них были найдены именно на раскопках в этом районе. Также здесь в прошлом находили ювелирные и торговые изделия.

Согласно проектной документации, на месте бывшего рынка появится крытый павильон с продуктовыми рядами, зонами общепита, летней террасой и площадками для проведения мастер-классов, а также детская игровая зона и комплексное благоустройство прилегающей территории. Общая стоимость проекта оценивается в 245 миллионов рублей, реализация заявлена до 2029 года.

На территории бывшего Белорусского рынка на улице Карла Маркса, 1а будет реализован инвестиционный проект по созданию фермерского рынка, инвестором выступает ООО «Палкинские ряды». Здание фермерского рынка на месте бывшей вещевой ярмарки (Белорусского рынка) в центре Пскова спроектируют в стилистике крытых рынков конца XIX – начала XX века. За пример взяты Сенной рынок в Санкт-Петербурге, Старый рынок в Хельсинки и Агенскалнский рынок в Риге.