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Общество

В Пскове продлили приём заявок на конкурс «Лучшее летнее оформление»

Срок приема заявок на конкурс «Лучшее летнее оформление» в Пскове продлили до 1 октября. Решение принято, чтобы участники успели завершить оформление своих пространств и представить результаты на конкурс, сообщил в своём канале в мессенджере MAX глава Пскова Борис Елкин.

Фото: канал Бориса Елкина в мессенджере MAX

По его словам, конкурс призван помочь жителям и представителям бизнеса проявить творческий подход и внести вклад в оформление города с использованием брендбука «Псковские каникулы».

Участниками конкурса могут стать магазины, кафе, салоны красоты, нестационарные торговые объекты, школы, детские сады, спортивные и культурные учреждения, отели и другие организации. Для жителей Пскова предусмотрена отдельная номинация – за лучшее оформление окон, балконов и дворов.

Заявки с фото- и видеоматериалами принимаются до 1 октября по электронной почте konkurs@pskovadmin.ru.

Информация об условиях конкурса и использовании брендбука размещена на официальном сайте города. По вопросам участия и оформления можно обратиться по телефонам: 8 (8112) 29-10-67 и 8 (8112) 29-10-71.

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В Пскове продлили приём заявок на конкурс «Лучшее летнее оформление»

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