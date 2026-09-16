От клубкохвостика до обнимусика: как выглядят кандидаты детского голосования в Псковской области

13:29, 16 сентября 2026, ПАИ

Первое детское голосование за самого милого и необычного персонажа пройдёт в Псковской области 18, 19 и 20 сентября. В эти дни в регионе состоится пять избирательных кампаний. Пока родители будут делать свой выбор, их дети смогут окунуться в атмосферу праздника, сообщили ПАИ в избирательной комиссии Псковской области.

«Совсем скоро наши маленькие избиратели смогут сделать свой первый важный выбор, приняв участие в детском голосовании за самых необычных кандидатов», – отметили в облизбиркоме.

В детском избирательном бюллетене – клубкохвостик, обнимусик, пушохвостик, светлолапочка, ушастик-слушастик. Более подробная информация о каждом кандидате – на плакате.

Ранее сообщалось, что более 200 детских уголков откроют на выборах в Псковской области.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.