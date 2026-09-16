В Латвии собираются удалить с дорожных указателей названия российских и белорусских городов

13:14, 16 сентября 2026, ПАИ

В Латвии намерены убрать с дорожных указателей названия российских и белорусских городов, сообщает delfi.lv. Однако на заседании 15 сентября правительство страны отложило рассмотрение информационного доклада Министерства сообщения о возможных изменениях дорожных знаков. Ведомству необходимо уточнить сроки и стоимость реализации предложенных мер.

Согласно докладу, Министерство сообщения планирует постепенно снижать заметность названий населенных пунктов России и Белоруссии на дорожных знаках национальной сети. При этом дополнительные средства из государственного бюджета привлекать не предполагается. Изменения будут проводить при условии, что они не повлияют на безопасность движения и работу навигационной системы.

Предлагается поэтапно корректировать или заменять отдельные указатели, а также совершенствовать систему ориентирования за счет использования номеров дорог и обозначений европейских маршрутов. В первую очередь планируется менять технически устаревшие знаки и те, замена которых уже предусмотрена программами содержания дорог или текущими строительными проектами.

На государственных автодорогах Латвии выявлено 235 указателей направления и информационных знаков с названиями населенных пунктов России и Белоруссии. Еще 78 таких указателей находятся на территории Риги, пять – в Даугавпилсе. Таким образом, всего в Латвии насчитывается 318 подобных указателей.

По оценке Министерства сообщения, частичная корректировка крупных указателей и полная замена знаков на всей сети государственных дорог может обойтись примерно в 120 тысяч евро.

В ведомстве предупреждают и о технических рисках частичной модификации знаков, например заклеивания или закрытия отдельных названий. Такой способ может привести к неоднородности светоотражающей поверхности, особенно в темное время суток, и ухудшить читаемость указателей. Поэтому Министерство сообщения считает необходимым выработать единое комплексное решение.

При этом вопрос касается не только государственных дорог. Знаки с названиями населенных пунктов России и Белоруссии есть и на муниципальной дорожной сети. В частности, на административной территории Риги установлено 78 таких указателей, а в Даугавпилсе – пять. Их замена в случае принятия соответствующих решений будет относиться к расходам муниципалитетов.