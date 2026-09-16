Память всемирно известного математика Ивана Виноградова почтили в Великих Луках

13:13, 16 сентября 2026, ПАИ

Память всемирно известного математика Ивана Виноградова почтили в Великих Луках. Его судьба тесно связана с городом – он родился в селе Милолюб Великолукского уезда Псковской губернии, среднее образование получил в Великих Луках. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»











У памятника академику прошёл традиционный митинг, а в доме-музее – бесплатные экскурсии. На ежегодное мероприятие у памятника Ивану Виноградову приходят с цветами, здесь всегда много школьников и студентов.

«Он был прекрасным педагогом и наставником. Но в первую очередь великим математиком. В мемориальном доме-музее хранят работы академика, его книги и личные вещи. Здесь особая атмосфера, кажется, что Иван Матвеевич лишь ненадолго вышел из своего рабочего кабинета», – отметили в редакции.

Наукой Иван Виноградов занимался в Москве, где под его руководством был открыт математический институт имени Стеклова. Институт успешно работает и сейчас, а его сотрудники стали друзьями мемориального дома-музея.