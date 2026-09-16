Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Память всемирно известного математика Ивана Виноградова почтили в Великих Луках

Память всемирно известного математика Ивана Виноградова почтили в Великих Луках. Его судьба тесно связана с городом – он родился в селе Милолюб Великолукского уезда Псковской губернии, среднее образование получил в Великих Луках. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

  • Память всемирно известного математика Ивана Виноградова почтили в Великих Луках
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости»
  • Память всемирно известного математика Ивана Виноградова почтили в Великих Луках
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости»
  • Память всемирно известного математика Ивана Виноградова почтили в Великих Луках
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости»
  • Память всемирно известного математика Ивана Виноградова почтили в Великих Луках
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости»
  • Память всемирно известного математика Ивана Виноградова почтили в Великих Луках
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости»
  • Память всемирно известного математика Ивана Виноградова почтили в Великих Луках
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

У памятника академику прошёл традиционный митинг, а в доме-музее – бесплатные экскурсии. На ежегодное мероприятие у памятника Ивану Виноградову приходят с цветами, здесь всегда много школьников и студентов.

«Он был прекрасным педагогом и наставником. Но в первую очередь великим математиком. В мемориальном доме-музее хранят работы академика, его книги и личные вещи. Здесь особая атмосфера, кажется, что Иван Матвеевич лишь ненадолго вышел из своего рабочего кабинета», – отметили в редакции.

Наукой Иван Виноградов занимался в Москве, где под его руководством был открыт математический институт имени Стеклова. Институт успешно работает и сейчас, а его сотрудники стали друзьями мемориального дома-музея.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



16 сентября 2026

Дмитрий Яковлев рассказал о конкурсе до 15 человек на место на форумах Росмолодёжи
16 сентября 2026

Число участников сельхозярмарки Псковского района превысило 90
16 сентября 2026

Псковская гордума рассмотрит новые виды использования зоны режимных территорий
16 сентября 2026

Акция «На работу на велосипеде» пройдёт в Пскове в конце сентября
16 сентября 2026

Невель назвали одним из лидеров Псковской области по работе с молодёжью
16 сентября 2026

Медали «Отец солдата» впервые вручили в Пскове
16 сентября 2026

Иностранцы с Международного фестиваля молодёжи проведут неделю в Псковской области
16 сентября 2026

Псковские профсоюзы обсудили актуальные вопросы с депутатом Госдумы и сенатором

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...